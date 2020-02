Un'auto si è ribaltata in via Valdera a Ponsacco alle 16 di oggi: nell'incidente sono rimasti coinvolti anche tre bambini tra i 3 e i 5 anni. Sul posto tre ambulanze inviate dai sanitari del 118. Alla guida un 75enne di Ponsacco, come passeggeri una bimba di 3 anni e due bambini di 5. Sono stati tutti trasferiti in codice giallo all'ospedale 'Lotti' di Pontedera, non in gravi condizioni.

