Un'auto si è ribaltata in viale Strozzi a Firenze questa mattina intorno alle 7.30. Ferito in modo lieve un 22enne. Lo stesso avrebbe preso male una curva, finendo con l'auto contro un'auto in sosta. Il ribaltamento è avvenuto all'altezza di via Dolfi, in direzione di viale Spartaco Lavagnini. La polizia municipale è intervenuta soprattutto per gestire il traffico, che ha avuto pesanti ripercussioni dal ponte alla Vittoria fino a viale Lavagnini.

