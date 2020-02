Città in Danza Castelfiorentino, un palcoscenico importante per le promesse del ballo

Un bel successo sportivo e di pubblico, che si conferma di anno in anno.

Alla sua quinta edizione, la rassegna Città in Danza, svolta nella splendida cornice del Teatro del Popolo di Castelfiorentino Domenica 2 Febbraio, non ha tradito le aspettative, confermandosi una importante vetrina per tante scuole di danza toscane, che hanno potuto esibirsi di fronte ad un nutrito pubblico, con quasi 250 persone.

L'evento è organizzato dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa, con la direzione artistica di Palmyra Piscopo e la collaborazione del Comitato Uisp Regionale, ed è la seconda tappa del circuito nazionale Città in Danza.

Le scuole di danza che si sono esibite, portando complessivamente sul palco del Teatro del Popolo venti coreografie di ogni genere, sono state: Ciotty Dance School, Universo Danza Asd, Enars Ballet Dance School, Altea Danza Asd, Danza del Futuro, Accademia della Danza, Art de la Danse, Asd Danza Più.

Non trattandosi di una rassegna competitiva, non è stata stilata nessuna classifica, ma ad alcune coreografie scelte da una giuria tecnica, sono state assegnate delle borse di studio per alcuni stage offerti da scuole di danza italiane come la Dance Open di Riccione, Salerno Danza d'Amare e PAD workshop di danza contemporanea Grosseto e Arezzo. Alcuni riconoscimenti sono stati assegnati anche dalla ditta MCS di Stabbia, che produce calzature per la danza.

Da questa rassegna, inoltre, è stata scelta una scuola che parteciperà alla rassegna nazionale di Città in Danza che si terrà a Luglio.

Alle tantissime persone che hanno partecipato, le atlete e gli atleti, gli accompagnatori, i collaboratori Uisp, la giuria e soprattutto gli spettatori, l'appuntamento è per il prossimo anno, con la sesta edizione.

Tutte le notizie di Castelfiorentino