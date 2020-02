Come usare il web: all'Istituto Comprensivo di Capraia e Limite il 'Safer Internet Day'

Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, istituito e promosso dalla Commissione Europea nel mese di Febbraio, per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. L’evento è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di internet come luogo positivo e sicuro.

Vista l’importanza dell’argomento l’I.C. di Capraia e Limite propone una serie di eventi rivolti a studenti e genitori.

In orario scolastico si terranno alcuni incontri degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado con l’Ing. Simone Terreni sull’uso consapevole dello smartphone secondo il seguente calendario:

-10 Febbraio 2020, classi IV della Scuola Primaria di Limite;

-11 Febbraio 2020, classi V della Scuola Primaria di Limite e classi IV e V della Scuola Primaria di Capraia;

-12 Febbraio 2020, classi I della Scuola Secondaria di I grado.

Il giorno 12 Febbraio 2020, inoltre, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado, in via F.lli Cervi 38, a Limite, nell’ambito del progetto “Io e il Web: reale o virtuale?”- La comunicazione e la socializzazione attraverso Internet tra opportunità e rischi, la Questura di Firenze - Ufficio Minori terrà un incontro informativo sul tema rivolto ai genitori.

Fonte: Ufficio Stampa

