Controlli nel Casentino, il bilancio del fine settimana: 2 denunce e 3 segnalazioni

Durante il fine settimana appena trascorso, i carabinieri della compagnia di Bibbiena stilano un bilancio relativo ai controlli effettuati. Risultano 225 persone identificate, a bordo di 171 veicoli.

Nell'arco dei controlli sono scattate 2 denunce e 3 segnalazioni per stupefacenti. Un 29enne italiano, del luogo e pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Strada in Casentino per guida in stato di ebbrezza alcolica, con conseguente ritiro immediato della patente. Stessa sorte per un 48enne casentinese, con precedenti di polizia, trovato positivo agli esami biologici: l'uomo si era messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Le tre segnalazioni, effettuate dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, dalla Stazione di Bibbiena e dalla Stazione di Poppi, riguardano l'uso di stupefacenti. Ad un 18enne, italiano e casentinese, è stata sequestrata dell'eroina mentre le altre due segnalazioni, riferite a un 39enne e un 31enne entrambi italiani, hanno riguardato il sequestro di piccole quantità di hashish.

