I due figli della coppia di Taiwan contagiati dal Coronavirus che era stata in Italia sono risultati positivi ai test. Fonti regionali della Toscana avrebbero confermato che il Ministero della Salute di Taiwan ha comunicato la positività al coronavirus anche dell'altro figlio della coppia. Ieri la notizia che il primo figlio era risultato positivo: è stato messo in quarantena, in ospedale, venerdì scorso.

Tutte le notizie di Toscana