Elezioni regionali, da Poggibonsi la conferma alla lista 'Toscana Civica' a sostegno del centrodestra

“Toscana Civica ha un'identità propria, fatta di pragmatismo e amore per i le nostre comunità.” ha dichiarato il presidente Paolo Moschi. “Stiamo portando avanti un appoggio al centrodestra ma questo non è un dato scontato: ci sono alcuni nodi da sciogliere, a partire dalla scelta del candidato Presidente, che deve essere una figura di grande spessore e molto rappresentativa".

La battaglia e’ difficile ma non impossibile, lo dimostrano i successi molto eclatanti in alcuni comuni come Prato nel 2009 o Siena nel 2018, quando la partitocrazia ha fatto un passo indietro indicando come candidati persone valide della società civile, apprezzate dall’elettorato.

Se questa sarà la linea politica, la partecipazione sarà convinta e significativa, con largo seguito. Presente anche Francesco Perretta, leghista con la delega di “pontiere” con i piccoli partiti e le realtà civiche, il quale ha ribadito che “la sfida in Toscana e’ una sfida amministrativa, e in questo senso il mondo civico, con la propria capacità di rappresentare al meglio le comunità e i territori, e’ essenziale per la vittoria”. Perretta ha anche aggiunto che “la partita si giocherà tuttavia anche sul piano politico, per questo è necessario dare sostegno alla Lega e ai partiti del centrodestra, le cui posizioni rappresentano una svolta a favore delle famiglie e delle imprese, che stanno vivendo un periodo di grave difficoltà soprattutto in Toscana.”