Erasmus Plus alla Santini Academy, esperienza collaudata con studenti dal Belgio

Il senatore Dario Parrini, il funzionario del ministero di Bruxelles per l’UE Giuseppe Vitellaro, Damiano Santini amministratore dell’azienda, Daiano Santini CEO e il fondatore Luciano Santini si sono riuniti per un meeting presso la nostra accademia, per importanti e futuri progetti internazionali.

Il primo a partire sarà il programma “Erasmus +”, che prevede l’arrivo di studenti dal Belgio (Bruxelles) che studieranno presso la nostra Accademia seguiti da docenti specializzati e utilizzando apparecchiature di alta tecnologia. Questo scambio è ormai al 6° anno come afferma Luciano Santini “è un’esperienza culturale molto importante non solo professionale, ma anche di vita. Durante la loro permanenza gli studenti belga svolgeranno stage presso alcuni saloni del circondario Empolese Valdelsa.

Tale esperienza rappresenta un scambio di dare e avere, gli allievi apprendono, ma danno anche valore e internazionalizzazione al nostro territorio. Incontrando altre culture e realtà, i giovani possono imparare gli uni dagli altri, e, approfondendo il tema dello scambio, possono scoprire analogie e differenze fra le loro culture e i loro percorsi formativi e professionali nel settore hair e beauty, oltre ad acquisire nozioni e informazioni utili ad arricchire il proprio bagaglio culturale”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli