Etruschi, tre incontri a Impruneta per conoscere la loro storia.

“A proposito...di Etruschi”: tre incontri a cura di Paolo Codazzi nella Biblioteca comunale di Impruneta (in piazza Buondelmonti 19-20), sempre alle ore 17. Il primo appuntamento questo giovedì 13 febbraio 2020, alle ore 17, con la prima conferenza sull' 'Avvento degli Etruschi'. Quindi giovedì 27 febbraio su 'La conquista romana. Lingua e scrittura' e giovedì 12 Marzo con 'Personaggi, luoghi e cultura materiale'. Attraverso tre incontri, introdotti da Sabrina Merenda, lo scrittore e studioso di storia antica Paolo Codazzi ci accompagna nella riscoperta di una civiltà che, per nove secoli, ha popolato l'Italia centrale, compresi i territori del Chianti e di Impruneta. Al centro le origini, lo sviluppo, il mito e le curiosità sugli Etruschi.

Paolo Codazzi, autore di raccolte di racconti e romanzi come 'Segreteria del caos' (2006), 'Il destino delle nuvole' (2009) e 'La farfalla asimmetrica' (2014) e 'Il pittore di ex voto' (2017), fondatore della rivista Stazione di Posta, è studioso di storia antica e collaboratore per quotidiani e periodici. Ha fondato il Premio Letterario Chianti.

Fonte: Ufficio Stampa

