Fiamme in un garage a Cascina, appartamento inagibile

Intorno alle 16 di oggi, 10 febbraio, per il malfunzionamento di un elettrodomestico, si è sviluppato un incendio in un garage di Cascina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cascina. Le fiamme si sono propagate in un garage di via Indipendenza

Il forte calore e fumo che si sono generati nell’incendio hanno interessato anche i solai del garage pertanto l’appartamento posto al piano di sopra è stato reso non utilizzabile. Le due persone che occupavano i locali hanno trovato sistemazione da parenti.

Tutte le notizie di Cascina