Giorno del ricordo, Azione Universitaria e FdI: "Nessuna commemorazione all'UniFi"

“Siamo rammaricati nel notare che l'Università di Firenze non abbia voluto organizzare niente per commemorare i martiri delle Foibe: una decisione assurda e una grave offesa alla memoria. Nonostante esista una legge nazionale che dal 2004 istituisce il Giorno del Ricordo notiamo che, dopo anni di negazionismo e oscurantismo, esiste ancora un silenzio assordante da parte di chi dovrebbe promuovere storia e cultura della nostra nazione – dichiarano i giovani di Azione Universitaria –. Oltre a questo stamani abbiamo assistito all’ennesima vergogna sui muri dell’Università da parte di alcuni imbecilli che hanno calpestato la memoria dei Martiti delle Foibe proprio nel giorno del ricordo. Ancora una volta si consente a pseudo studenti di usare e vandalizzare i muri dell’Università come niente fosse. Se l’università non rimuoverà prontamente queste ignobili scritte ci penseremo noi. Come Azione Universitaria abbiamo organizzato una mostra fotografica nel plesso D4 e appeso uno striscione per rompere il silenzio assordante sul ricordo in facoltà”.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi: "Nonostante tutte le istituzioni compreso il Comune di Firenze dedichino oggi un intero consiglio comunale al giorno del ricordo, ci sono alcuni facinorosi che fanno finta di studiare ma che offendono la memoria degli italiani morti e i discendenti di coloro che sono stati costretti ad abbandonare le loro case".