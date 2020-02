Giorno del Ricordo, Dalla Parte di Abele pone fiori in largo Martiri delle Foibe

A Firenze, oggi 10 febbraio 2020 "Giorno del Ricordo", si è svolta a cura del "Comitato Dalla Parte di Abele", una cerimonia per ricordare la tragedia delle Foibe con i suoi martiri (circa 15.000) e l'esodo delle popolazioni Giuliano - Dalmate (circa 350.000 persone lasciarono quelle terre). Dopo aver deposto un cuscino di fiori in Largo Martiri Delle Foibe, il fondatore del Comitato, Marco Cordone ha letto l'Invocazione per le vittime delle Foibe del 1959. Presente tra gli altri, Miriam Andreatini, Delegata provinciale di Firenze dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Fonte: Comitato Dalla Parte di Abele

Tutte le notizie di Firenze