Giorno del Ricordo, Montelupo nel Cuore: "Le istituzioni fanno poco. Creare evento per tutto l'Empolese""

Siamo facenti parte di un gruppo consiliare che non ama le polemiche sterili , non pensiamo certamente che l’Amministrazione comunale di Montelupo intenda far compagnia a quella corrente di pensiero filo negazionista che ancora, a fronte della legge 92 del 2004 che ha istituito la Giornata del ricordo, dedicata ai martiri delle Foibe , non si riconosce nelle inequivocabili parole del Capo dello Stato Mattarella , che a nostro avviso , parlando di “ sciagura nazionale “ ha realmente interpretato il Suo ruolo di rappresentante dell’unità nazionale .

Riteniamo però di dover sottolineare che c’è ancora un approccio troppo di mera forma e non di convinta sostanza dinanzi all’evento.

Non può bastare che l’assessore alla memoria invii una nota di sensibilizzazione all’Istituto scolastico comprensivo locale( magari come al solito in extremis, mentre vorremmo capire perché manca la volontà di coinvolgere la scuola in tempestive proposte di collaborazione pedagogica), o che si metta tardivamente la bandiera a mezz’asta perché la Prefettura ha diramato una nota in tal senso, né ci si può dire soddisfatti della circostanza che nella rete civica del Comune, tra gli eventi legati alla giornata della memoria si sia fatto un generico riferimento alla data del 10 febbraio senza precisazioni ulteriori o volontà di assumere iniziative da divulgare debitamente.

Perché ciò che si fa a Fucecchio non può esser fatto anche a Montelupo?

Perché ad esempio non si realizza un evento a livello territoriale che veda la partecipazione di tutti i comuni dell’area empolese valdelsa con i loro gonfaloni e le rappresentanze istituzionali?

Per noi volere è potere , e speriamo che non ci si rifugi come altre volte nell’affermazione pretestuosa che si chiederebbero spese che gravano in modo insostenibile sulle finanze comunali , perché in tal caso l’ignoranza regnerebbe sovrana

GRUPPO CONSILIARE “ MONTELUPO NEL CUORE -CENTRO DESTRA PER MONTELUPO”

Il consigliere comunale Daniele Bagnai

