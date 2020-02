Giorno del ricordo, striscione di estrema destra a Santa Croce

Molte segnalazioni sono arrivate questa mattina alla redazione di gonews.it per uno striscione che era stato apposto su un muretto di Santa Croce sull'Arno. Sullo striscione c'era vergato di nero 'Partigiani titini infami e assassini', a firma di CasaPound. Risponde a un'iniziativa che ha visto l'apposizione dello stesso striscione da parte del movimento di estrema destra in molte città d'Italia.

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno ha commentato così: "Questa mattina alcuni cittadini mi hanno segnalato una fotografia, pubblicata sui social, che ritraeva uno striscione attaccato al muretto di un edificio privato a Santa Croce sull'Arno.

Questo striscione riportava una frase dal linguaggio riconducibile ad organizzazioni di estrema destra, relativi alla giornata del ricordo.

Ho verificato in tarda mattinata che lo striscione fosse effettivamente lì, dove era stato fotografato. Non c'era. Probabilmente alcuni cittadini l'hanno tolto molto velocemente dopo averlo visto, perché nessuno mi ha detto di averlo notato stamattina. Probabilmente è durato appena appena il tempo per fotografarlo.

Chissà. Resta il fatto che questo tipo di iniziativa è riconducibile alla categoria della vigliaccata.

Un tentativo pessimo di dividere, là dove invece c'è bisogno di condividere.

Lascio un messaggio, da qui, ai responsabili di questo gesto: sappiate che non lasceremo che qualcuno tenti di impadronirsi di un pezzo di storia per farsi notare. Questa sera in consiglio comunale volevo proporre un minuto di silenzio per le vittime delle foibe, e il vostro gesto non mi fa cambiare idea. Lo avrei fatto, e lo farò.

E Santa Croce sull'Arno saprà affrontare seriamente il dibattito storico che riguarda il Giorno del Ricordo, lontano, lontanissimo, anni luce dal vostro buio."

