Il Bisonte Firenze, l'allenatore Caprara sarà sostituito da Cervellin

Il Bisonte Firenze comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Giovanni Caprara. La società ringrazia coach Caprara per il lavoro svolto e i risultati raggiunti nei due anni tecnico delle bisontine, in cui ha centrato per due volte la qualificazione ai play off scudetto sfiorando la semifinale nella scorsa stagione, e gli augura le migliori fortune dal punto di vista umano e professionale. Contestualmente il club comunica di aver momentaneamente affidato la guida della prima squadra al secondo allenatore Marcello Cervellin.

Fonte: Il Bisonte Firenze - Ufficio stampa

