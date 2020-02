Il Mugello alla BIT di Milano cala la carta di 'Toscana dei Medici'

Anche il Mugello alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) a Milano. Il territorio è presente alla prestigiosa fiera all'interno dello stand Toscana (Padiglione 3) e si presenta nella suggestiva ed evocativa veste di “terra dei Medici”.

A rappresentarlo l'Unione dei Comuni, che tramite l'assessorato e l'ufficio turistico ha coordinato e gestito la partecipazione come Ambito Turistico Ottimale con Toscana Promozione Turistica. La presentazione di “Mugello, la Toscana dei Medici” è in programma domani, martedì 11 febbraio, alle ore 11 nello spazio della Toscana (Padiglione 3). Saranno presenti il presidente dell'Unione dei Comuni, sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti e l'assessore al Turismo, sindaco di Scarperia e San Piero, Federico Ignesti, oltre al sindaco di Vicchio Filippo Carlà Campa.

“Il territorio non ha voluto mancare a questo importante e prestigioso appuntamento internazionale dedicato al turismo - sottolineano il presidente e l'assessore al Turismo dell'Unione dei Comuni Mugello, Gian Piero Philip Moschetti e Federico Ignesti - e siamo quindi presenti con un biglietto da visita sicuramente evocativo come quello di terra d'origine della famiglia dei Medici. I segni di quella gloriosa storia sono ancora ben visibili in un contesto ambientale di pregio, Toscana autentica, che si distingue per storia, arte, tradizione, buon cibo e produzioni artigianali e agroalimentari d'eccellenza, natura, sport e relax. Un territorio che stupisce, per vivere un'esperienza indimenticabile”.

Il Mugello è terra di storia e cultura: terra di origine della famiglia dei Medici ma anche di Giotto, Beato Angelico e Dino Campana, e conta 102 chiese, 70 ville e castelli, 13 musei locali raccolti in un sistema museale, 4 siti archeologici, 3 siti Unesco e 2 Borghi più Belli d'Italia, un itinerario Liberty. L'offerta ricettiva è composta da 197 strutture ricettive, 87 agriturismi, 110 locazioni turistiche e 11 rifugi. E le eccellenze non mancano, con un paniere di prodotti Igp/Dop, tra cui il marrone, produzioni biologiche e prodotti di qualità come il latte, la carne e il farro, oltre a prodotti tipici come il prelibato tortello di patate. Si distinguono per mix di tradizione e innovazione lavorazioni artigianali d'eccellenza come i ferri taglienti, la pietra serena e la ceramica. Natura fa rima con sport e relax, con l'Autodromo internazionale, 15 eventi sportivi internazionali, il lago di Bilancino, il cammino d'Italia 'La Via degli Dei', un'oasi naturalistica e 110.000 ettari di parchi forestali, un prestigioso campo da golf, il distretto cicloturistico e più di 2.000 km di percorsi escursionistici. E durante l'anno si svolgono oltre 100 eventi.

Insomma, il Mugello è una destinazione adatta a ogni viaggiatore. Un territorio che affascina e non smette mai di stupire.

Mugello, la Toscana dei Medici



Terra che affascina e conquista, il Mugello. Terra toscana, terra appenninica, bella e intima, dai crinali coperti da estesi, verdi boschi di faggio, castagno e quercio, accarezzata da dolci colline a valle, in uno splendido mosaico di colori. Questa è la terra della famiglia Medici, che qui ha avuto le sue origini nel XIII secolo e i suoi primi possedimenti, come il Castello del Trebbio e la Villa di Cafaggiolo - luogo a cui era particolarmente affezionato Lorenzo il Magnifico -, che oggi fanno parte del patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco.

Costellato di borghi caratteristici, scorci da cartolina, fattorie e botteghe artigiane, angolo verde della Toscana, a metà strada tra Firenze e Bologna. Così si presenta il Mugello, terra che si distingue per storia, arte, tradizione, buon cibo e produzioni artigianali e agroalimentari d'eccellenza, natura, sport e relax. E che ha dato i natali a grandi, illustri artisti come Giotto, Beato Angelico, Dino Campana.

Esaltano la gastronomia locale prodotti di qualità e piatti tipici. Come il tortello di patate, la cui bontà era apprezzata e decantata già nel Rinascimento e dallo stesso Lorenzo Il Magnifico.

Terra dei Medici, Toscana autentica... questo è il Mugello.