Il Packaging del presente e del futuro: incontro nella sede di Confindustria

L’incontro cercherà di fornire alle imprese strumenti utili, a sfatare i luoghi comuni e dare informazioni corrette, su un tema sempre più al centro del dibattito quotidiano: il corretto utilizzo di contenitori – dal più piccolo ai grandi imballaggi – di materiale plastico ad uso alimentare o di prodotti a rischio di deterioramento.

Mettendo a confronto esperti e imprese, proverà a trovare risposta a domande come: come rispondere alle esigenze di conservazione dei prodotti ed al contempo incrementare più possibile la sostenibilità? Come ridurre l’abuso e la mal gestione della plastica senza penalizzarla e condannarla? Come l’industria può rispondere e sostenersi rispettando obiettivi Green?

Programma dei lavori

14,30 Registrazione partecipanti

15,00 Saluti e Apertura lavori - Maurizio Bigazzi, presidente Sezione Alimentare Confindustria Firenze

15,15 La plastica nell’attuale contesto socio-normativo, tra fake-news e realtà: quali scenari - Luca Iazzolino, presidente Unionplast

15,45 Focus Industria Alimentare: gli imballaggi fra eco-progettazione e sicurezza alimentare - Nicola Calzolaro, direttore Federalimentare

16,15 Il Packaging alternativo alla plastica? Opportunità ed innovazione - Massimo Medugno, direttore Assocarta

16,45 Il punto di vista della Ricerca Scientifica - Marco Frey, professore Scuola Universitaria Superiore San Anna di Pisa

17,15 Tavola Rotonda: Best Practice: la parola all’industria, tra Ricerca Innovazione e soluzioni eco sostenibili - Modera il professore Marco Frey

18,00 conclusione lavori

Tutte le notizie di Firenze