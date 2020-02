Incidente in Fi-Pi-Li: carambola tra auto, feriti

Incidente in Fi-Pi-Li in direzione prima dell’uscita per Navacchio. Coinvolte due auto. Almeno due i feriti di cui uno estratto dai vigili del fuoco e consegnato al personale del 118 per le cure del caso. Il traffico risulta rallentato e la polizia stradale ha istituito l'uscita obbligatoria allo svincolo di Pisa Nord est sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno.

Sul posto oltre alle pattuglie della Polstrada, stanno operando le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. La circolazione in direzione del capoluogo è attualmente interrotta. La dinamica dello scontro non è ancora chiara. L'uscita obbligatoria è stata istituita per consentire la rimozione dei veicoli e i soccorsi in sicurezza nel tratto stradale interessato dall'incidente.

Tutte le notizie di Pisa