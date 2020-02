Entrano nella villetta a Sovigliana ma non rubano niente

Furto non riuscito a Sovigliana di Vinci, non lontano dalla clinica Leonardo. In una villetta di via Pietro Grocco i ladri hanno fatto irruzione alle 16 di sabato 8 febbraio forzando una finestra dall'esterno. La casa era a soqquadro, secondo quanto affermato dai padroni di casa, ma non si segnalano oggetti rubati. Il furto rimane dunque tentato nonostante l'ingresso in casa. Lo sfogo si è riversato sui social, nel gruppo Facebook Sei di Sovigliana e Spicchio se. Le indagini sono in mano ai carabinieri.

