L'amicizia tra Prato e Wenzhou anche nel momento del bisogno: in partenza 10mila mascherine

Partirà nei prossimi giorni da Prato un carico di 10mila mascherine dirette a Wenzhou, la città che recentemente ha imposto restrizioni al movimento dei suoi abitanti per contenere il diffondersi del Coronavirus.

L’iniziativa, sotto il segno del ventennale patto di amicizia che lega Prato a Wenzhou, è stata presentata oggi (lunedi 10) durante una conferenza stampa dal presidente della Provincia Francesco Puggelli e il presidente dell'Associazione d'amicizia dei cinesi di Prato Xu Qiulin.

Presenti anche i rappresentanti di ben 19 associazioni cinesi con sede a Prato e Andrea Fusi, presidente di Avis, sezione di Prato, a testimonianza del sostengo che l’iniziativa ha ricevuto da parte di numerose realtà locali.

“Le istituzioni governative e sanitarie stanno facendo un grande lavoro – ha dichiarato il presidente della Provincia Francesco Puggelli – ma è giusto che anche i cittadini si chiedano, in questo momento, che cosa poter fare. Ecco, due sono le azioni più importanti: la prima, una corretta informazione che non ci faccia essere facili prede di chi vuole diffondere paura, paura che a sua volta può sfociare in episodi di razzismo. E poi la seconda azione, non meno importante, e cioè le opere concrete, proprio come questa. Noi come Provincia abbiamo dato il nostro appoggio e sostegno all’iniziativa dell’Associazione d'amicizia dei cinesi di Prato, in nome del patto che lega da ormai oltre venti anni la Provincia alla città di Wenzhou.”

“Grazie al presidente Puggelli per il sostegno – ha commentato presidente dell'Associazione d'amicizia dei cinesi di Prato Xu Qiulin -. Per noi è davvero importante avere l’appoggio degli enti. Tutta la comunità cinese di Prato – ha aggiunto Xu Qiulin - è a disposizione delle istituzioni per collaborare e renderci utili in ogni modo e queste iniziative servono a rafforzare il senso di amicizia, vicinanza e collaborazione.”

Parole significative anche dal presidente di Avis, sezione di Prato Andrea Fusi che ha precisato: “Come Avis abbiamo voluto essere presenti per testimoniare il nostro sostegno, siamo “specialisti in solidarietà” e non abbiamo voluto mancare una grande occasione di aiuto a chi in questo momento è in difficoltà.”

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato