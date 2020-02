Ministro dell'Ambiente Costa in visita a Firenze

Domani, martedì 11 febbraio, giornata tutta fiorentina per il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa.

Alle 10.30 il ministro firmerà, con il presidente della Regione Toscana, l’accordo sulla qualità dell’aria.

Alle 11.30 il ministro si trasferirà all’Istituto degli Innocenti, sala Poccetti, in piazza SS Annunziata dove alle 12 è in programma un convegno organizzato da Confcooperative dal titolo “Green Deal: il lavoro al centro”.

Alle 15.00 il ministro incontrerà gli attivisti ed i portavoce del territorio.

“Sono contento, col collega De Blasi, di aver dato il nostro contributo affinché il Ministro incontri gli attivisti ed i portavoce. Un altro messaggio di vicinanza alle realtà locali – sottolinea il consigliere del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi – come è stato quello di sabato del ministro della giustizia Alfonso Bonafede”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

