Morì fuggendo a uno stupro, procura generale di Firenze chiede 3 anni

Martina Rossi morì a 20 anni precipitando dal terrazzo di una camera di un hotel a Palma di maiorca il 3 agosto del 2011. La giovane tentava di fuggire a uno stupro di gruppo. La procura generale di Firenze ha chiesto una pena di tre anni per Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, imputati con l'accusa di tentata violenza sessuale di gruppo nel processo di appello per la morte della giovane. In primo grado i due erano stati condannati a 6 anni per tentata violenza sessuale e per aver causato morte in conseguenza di altro delitto: questo reato si è poi estinto per intervenuta prescrizione. Il processo prosegue con le discussioni delle parti civili e delle difese.

La prossima udienza si terrà il 17 febbraio.

