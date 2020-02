Morì precipitando dalla camera d'albergo, processo d'appello per due aretini

Iniziato a Firenze il processo di appello per la morte di Martina Rossi, studentessa genovese morta dopo la caduta dalla camera di albergo a Palma di Maiotca il 3 agosto 2011. Il 14 dicembre 2018 i due imputati, gli aretini Luca Vanneschi e Alessandro Albertini, furono condannati a 6 anni per tentata violenza sessuale di gruppo. A novembre dello scorso anno fu decaduta per prescrizione l'accusa di morte come conseguenza di altro delitto. L'udienza di oggi è stata anticipata su indicazione della presidenza della corte di appello. Per l'accusa, Martina Rossi sarebbe caduta dal terrazzo al sesto piano dell'hotel nel tentativo di sfuggire a una violenza sessuale. I legali della difesa hanno sempre sostenuto la tesi del suicidio.

