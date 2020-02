Orientamento, i ragazzi del Pontormo incontrano Università e Istituti di Alta Formazione

All’istituto di Istruzione Superiore “Il Pontormo”, durante il Progetto di Orientamento in uscita, organizzato dalla prof.ssa E. Benvenuti e supervisionato dalla D.S. Filomena Palmesano, gli studenti hanno avuto un'occasione rara: contatto diretto in sede con molte Università ed Istituti di Alta Formazione.

Tale iniziativa non solo ha permesso agli studenti di avere "a portata di mano" una varietà di strade post-diploma per farsi un’idea più chiara sul proprio futuro, ma anche di confrontarsi con i vari direttori, professori e tutor che, con grande chiarezza e disponibilità, hanno presentato i loro corsi e i loro dipartimenti, rispondendo ai quesiti posti dagli stessi studenti.

Nella sede centrale di “Il Pontormo” si sono alternate sia Università pubbliche che private, sia italiane che straniere, garantendo così agli alunni dei vari indirizzi l’opportunità di una vasta scelta.

In particolare, nella mattinata di giovedì ci sono state: la Scuola di Scienze Aziendali Baldesi, la Libera Accademia delle Belle Arti, l’Assorienta Nissolino, l’UniSiena introdotta dai professori Zini e Allegria e l’Istituto Europeo di Design.

Venerdì, invece, è stata la volta di L’UniCollege, l’UniCattolica, l’IRSOO rappresentata dal direttore Alessandro Fossetti, la Hult e la Macromedia-Università Tedesca. Infine sabato hanno dialogato con gli studenti il Testbusters, i Mediatori linguistici di Pisa ed il Polimoda.

I ragazzi hanno mostrato, non solo un interessamento attivo, ma si sono anche espressi a favore della ripetizione dell’esperienza negli anni successivi, in quanto è di fondamentale importanza dare loro l’occasione di conoscere i diversi percorsi di studio per allargare gli orizzonti del loro futuro

Fonte: Isis Pontormo

