PALP presenta 'Natura da guardare e da utilizzare': via ai laboratori artistici per i più piccoli

Domenica 16 febbraio, il PALP Palazzo Pretorio Pontedera propone Natura da guardare e da utilizzare, nuovo appuntamento del ciclo di laboratori artistico - espressivi organizzati dall’associazione culturale Libera Espressione, in occasione della mostra Arcadia e Apocalisse. Paesaggi italiani in 150 anni di arte, fotografia, video e installazioni, aperta sino al 26 aprile 2020, ideata e curata da Daniela Fonti e Filippo Bacci di Capaci e promossa dalla Fondazione per la Cultura Pontedera, dal Comune di Pontedera, dalla Fondazione Pisa, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana.

L’incontro, rivolto a bambini e ragazzi, si terrà a partire dalle ore 10.30.

I partecipanti proveranno a ricostruire un paesaggio ideale usando materiali che la natura mette a disposizione. Sassi, foglie, pigmenti naturali e oli saranno essenziali alla realizzazione di composizioni uniche. Un’opportunità per riconnettersi con la natura apprezzando le risorse che ci offre e ricordandoci che la salvaguardia dell’ambiente è una pratica da alimentare tutti i giorni.

Seguirà sabato 14 marzo, ore 16.00, Prima e dopo in cui, dopo la visita all’esposizione, si inviteranno i partecipanti a rilevare, osservando immagini conosciute, le trasformazioni naturali e antropiche di diversi tipi di paesaggi, provando a riprodurre con tecniche a scelta dei cambiamenti, possibili o di fantasia.

In chiusura, domenica 19 aprile, ore 10.30, Da paesaggi a mappe, un percorso che, attraverso l’uso di tecniche artistiche ma anche di strumenti cartografici, vedrà i bambini ricostruire gli ambienti immaginari dei quadri, provando ad immaginare come potrebbero apparire visti dall’alto, disegnati su una mappa.

I laboratori si terranno solo al raggiungimento dei 10 partecipanti. Occorre dunque prenotarsi telefonando al numero 0587 468487 e specificando il giorno desiderato. È possibile prenotare più date contemporaneamente.

Il costo è di 8 € a bambino, comprensivo di ingresso alla mostra, visita guidata, attività di laboratorio e materiali didattici.

Vari i pacchetti formato famiglia proposti quest’anno, comprendenti ingresso e laboratorio per bambino e visita alla mostra per i genitori:

2 adulti + 1 bambino € 20

2 adulti + 2 bambini € 25

2 adulti + 3 bambini € 30

Prossimi appuntamenti:

Sabato 14 Marzo, ore 16.00

Prima e dopo

Domenica 19 Aprile, ore 10.30

Da paesaggi a mappe

PALP Palazzo Pretorio Pontedera

Piazza Curtatone e Montanara, Pontedera (PI)

Orario: da martedì a venerdì 10-19, sabato, domenica e festivi 10-20, lunedì chiuso

Ingresso: intero € 8, ridotto € 6 e 3

Tel. +39 0587 468487 - +39 331 1542017

e.mail: info@pontederaperlacultura.it - www.palp-pontedera.it

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pontedera