I più letti della settimana, doppio incidente mortale nel weekend

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 3 febbraio 2020 e domenica 9 febbraio 2020.

La notizia che ha shockato l'Empolese Valdelsa e il Chianti riguarda la morte di Dario Bianchi nella notte tra venerdì e sabato scorso, per un incidente sulla vecchia 429 in via delle Città. Di tutt'altro tenore la seconda notizia più letta della settimana: quella della vincita a Empoli di 74mila euro al Superenalotto. Ha superato i 13mila click. La cronaca ha occupato la scena con la notizia di un suicidio causato secondo quanto appurato per dei debiti accumulati e la seconda tragedia che ha riguardato la morte di due fidanzati nella provincia di Massa Carrara durante un incidente stradale. Chiude la notizia dell'arrivo del nuovo direttore sanitario all'ospedale di Empoli, Silvia Guarducci.

È ancora in vigore il sondaggio di questa settimana dedicato al tema su citato, quello sui cantanti toscani preferiti di Sanremo.

