Senza patente e con coltelli addosso, 5 denunce a Montecatini

I carabinieri di Montecatini Terme, nel fine settimana appena trascorso, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei luoghi maggiormente interessati dalla movida notturna.

Nel corso dei controlli, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pistoia, cinque persone responsabili rispettivamente di vari reati.

Nello specifico:

- denunciato un 25enne pregiudicato di origine albanese, sorpreso nel territorio del Comune di Montecatini nonostante fosse gravato da provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio per la durata di 3 anni;

- denunciati un pregiudicato di 35 anni residente a Monsummano e un 37enne di origine romena, poiché a seguito di perquisizione personale venivano trovati in possesso di coltelli a serramanico lunghi 18 cm, che venivano sottoposti a sequestro;

- denunciato un 55enne di origine albanese poiché, controllato alla guida del proprio ciclomotore, risultava positivo all’accertamento alcolemico ed, inoltre, guidava senza aver mai conseguito la patente;

- denunciato un 33enne residente a Pisa, poiché si poneva alla guida di un autovettura non di sua proprietà privo di patente, poiché gli era stata revocata dal Prefetto di Pisa.

Infine, nell’ambito della medesima attività preventiva, venivano segnalati alla Prefettura di Pistoia per uso personale di sostanze stupefacenti 14 giovani, con contestuale sequestro di grammi 8 di cocaina e grammi 26 di hashish, nonché ritirate 5 patenti di guida.

Tutte le notizie di Montecatini Terme