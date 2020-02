Serristori, al via il cantiere a Villa San Cerbone per la manutenzione del tetto

Partono questa mattina l’installazione del cantiere e il montaggio dei ponteggi a Villa San Cerbone, il nucleo originario dell’ospedale Serristori che ospita i servizi amministrativi, la direzione sanitaria e parte dell’ospedale al quale nel corso degli anni sono stati aggiunti diversi padiglioni. Il cantiere riguarda i lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura del tetto e il risanamento delle strutture capriate in legno dell’antica Villa San Cerbone che ha origini quattrocentesche. I lavori sono stati consegnati sabato scorso e dovranno concludersi in autunno.

Nel periodo del cantiere non subiranno modifiche né la circolazione dei veicoli dei visitatori, né quella delle ambulanze o del bus navetta, né la circolazione pedonale. Anche la zona parcheggi sia degli utenti sia dei dipendenti non subirà variazioni.

Quanto alla sosta, saranno conservati tutti i posti riservati ai dializzati, ai mezzi di soccorso e alle donne in gravidanza. Le uniche modifiche riguarderanno la sosta interna nel piazzale dopo la portineria dove i 4 posti di sosta per disabili da sabato scorso sono stati spostati dalla parte opposta corrispondente. I nuovi posti sono evidenziati con idonea segnalazione orizzontale e verticale. La sosta sarà vietata, invece, nell’area antistante la facciata principale della Villa San Cerbone che per metà dell’area rimarrà come è ora e, cioè, adibita a transito auto e pedoni, e per l’altra metà sarà occupata dal cantiere e dal 23 febbraio anche dalla gru.

Nella zona ponteggi gli accessi pedonali sono tutti protetti con idonee tettoie di sicurezza.

