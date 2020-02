Temporeggiando, secondo appuntamento con il clima in centro storico a San Miniato

Ritorna 'Temporeggiando' e diventa un ciclo di incontri. Dopo l'evento dello scorso 3 dicembre a La Serra, l'evento incentrato sulle allerte meteo e sui cambiamenti climatici si articola in più incontri. Ancora San Miniato la location, stavolta in pieno centro. Giovedì 13 febbraio alle 21.15 l'appuntamento sarà alla Sala del Bastione in centro storico. L'evento ha il patrocinio del Comune di San Miniato ed è organizzato dalla Misericordia locale, area emergenze, e dal quotidiano online gonews.it. L'incontro pubblico, presentato dal direttore di gonews.it Elia Billero, vedrà la presenza del meteorologo Gordon Baldacci, del geologo Monica Salvadori e del responsabile per l'area protezione civile della Misericordia Dario Fanciullacci. L'evento si posiziona all'interno di un più ampio progetto di diffusione delle informazioni chiavi affinché il cittadino possa comprendere i significati delle allerte meteo, delle prescrizioni ad esse associate e delle azioni che ogni singolo può fare per evitare danni durante alluvioni o altri fenomeni del maltempo.

Tutte le notizie di San Miniato