Tenta di violentarla, poi la picchia e la rapina: la denuncia di una 30enne a Firenze

Una 30enne straniera ha denunciato di essere stata aggredita e derubata da un uomo conosciuto poco prima in un locale che avrebbe tentato anche di violentarla. I fatti sono accaduti a Firenze, in via Simone Martini. La donna ha raccontato che l'aggressore, conosciuto poco prima in un circolo delle vicinanze e con cui si stava recando in un altro locale, avrebbe tentato di violentarla, poi l'avrebbe colpita con ripetuti pugni al volto e strappato la borsa con soldi, documenti ed effetti personali. La 30enne è stata soccorsa dal 118 e poi trasportata in ospedale: per lei una prognosi di 30 giorni per la frattura della mascella. Sull'episodio indaga la polizia.

