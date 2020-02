Turismo, parte la sesta edizione della Borsa Mercato Lavoro di EBTT Firenze

Riapre le porte anche quest'anno l'evento Borsa Mercato Lavoro, dedicato all'incontro domanda/offerta nel settore del turismo, organizzato da Ente Bilaterale Turismo.

Per chi cerca lavoro l'appuntamento è domani 11 Febbraio dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso Tuscany Hall (Via Fabrizio De Andrè, Firenze).

“I candidati che ad oggi hanno manifestato il proprio interesse a partecipare sono oltre 700” spiega Gianni Elmi Andretti, Coordinatore di Parte Sindacale del Centro Servizi Firenze “Ricordiamo che le iscrizioni rimarranno aperte anche durante l'evento e sarà possibile registrarsi online sul sito www.borsamercatolavoro.it”. L'incontro domanda/offerta di lavoro è un servizio gratuito offerto quotidianamente da EBTT e si concretizza nel portale www.turismolavoro.it dove è possibile incrociare le competenze di chi cerca occupazione con le esigenze delle imprese.”

L'inaugurazione dell'evento si terrà alle ore 10:00 con il taglio del nastro alla presenza delle seguenti autorità: l’assessore alle Attività produttive, credito, turismo, commercio della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, l’assessora all’ Urbanistica, Ambiente, Turismo, Innovazione Tecnologica e Sistemi Informativi del Comune di Firenze Cecilia Del Re e la rappresentante della Camera di Commercio di Firenze Laura Innocenti. “L’importanza di un evento come questo, interamente dedicato al lavoro ed all’orientamento professionale, è da mettere in risalto” afferma il Presidente EBTT Federico Pieragnoli “La Regione Toscana, il Comune di Firenze, Città Metropolitana e EBNT patrocinano l’evento che è stato realizzato in collaborazione con ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego.”

“Quest'anno sono oltre 60 le imprese in cerca di personale da assumere” dichiara Catiuscia Fei, Coordinatrice di Parte Datoriale del Centro Servizi Firenze, “I profili cercati sono in totale 395, molti dei quali richiedono il possesso di titoli specifici e percorsi formativi adeguati. Nello specifico, 245 posizioni sono aperte per i ruoli di receptionist, portieri turnanti e di notte, cuochi, camerieri e barman, addetti al banco di agenzia di viaggio ma anche camerieri ai piani, addetti al web marketing, guide e accompagnatori turistici. A questi si aggiungono 150 profili cercati nel settore dell'animazione.”

“Grazie alla presenza all'interno del salone di organizzazioni dedicate all'orientamento professionale” illustra Roberto Betti Vicepresidente EBTT “sarà possibile, anche per coloro che non hanno maturato esperienze nel settore turistico, orientarsi nel mondo del lavoro e conoscere attori e istituzioni capaci di guidarli nella ricerca attiva di un impiego, offrendo anche opportunità di formazione e stage in Italia e all'Estero.”

Con 16 sedi, 15 mila aziende, 43 mila lavoratori, l'ente è uno strumento al servizio di imprese e lavoratori del turismo. Ci occupiamo di lavoro, formazione ed orientamento professionale e siamo accreditati dalla Regione Toscana come agenzia formativa e come agenzia per i servizi al lavoro.

