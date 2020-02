Vertenza Vibac, il PCI: "Solidarietà ai lavoratori. Serve cambio di tendenza a livello legislativo"

Portiamo ancora ad esempio di questa situazione lo stabilimento di Vinci della Vibac Spa, dove la situazione è ormai nota da settimane, con una proprietà che senza farsi mai vedere ha deciso di procedere con la messa in mobilità e quindi il licenziamento dei 120 dipendenti e con la chiusura dello stabilimento.

È notizia degli ultimi giorni il rifiuto a presentarsi al tavolo con il Mise, fissato per il 4 di febbraio, adducendo scuse del tipo: viaggi già organizzati e impegni già presi. A quel punto è stato programmato un nuovo tavolo al Ministero per il 19 febbraio.

Va rammentato che Il giorno in cui gli operai hanno ricevuto l'esonero dall'attività lavorativa, prima di uscire dallo stabilimento hanno spento gli impianti e messo tutto in sicurezza. Allora cosa si cela dietro a questa presa di posizione della proprietà?

La cosa da fare subito sarebbe far ripartire lo stabilimento. La sicurezza, per il tipo di materiali che sono stoccati, verrebbe garantita dal normale processo produttivo e dalla presenza costante delle maestranze al lavoro. Come abbiamo detto all'inizio, quando la politica lascia mano libera all'imprenditore e l'unico interesse è quello del raggiungimento del profitto, il costo viene sempre pagato dai dipendenti e dall'indotto.