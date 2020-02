Volantini sulle foibe distribuiti da FdI all'uscita delle scuole di Castelfiorentino

Stamani, lunedì 10 Febbraio, in ricordo del martirio Dalmata-Giuliano per mano dei partigiani comunisti titini di decine di innocenti italiani e di tutti gli esuli accolti come reietti e vigliacchi, non degni in patria dai padri di chi oggi propaganda parole di accoglienza, Gioventù Nazionale dell'Empolese-Valdelsa ha deciso di distribuire volantini in memoria e condanna di questo eccidio etnico a guerra finita davanti all’istituto Enriques di Castelfiorentino. I ragazzi della destra giovanile italiana hanno scelto un istituto scolastico in quanto queste pagine di storia troppo spesso vengono omesse e/o revisionate da chi nelle scuole non dovrebbe mettere mano. A difesa della verità, cultura e conoscenza, sempre.

"Ringrazio Caterina Burgassi, nel doppio ruolo di dirigente di partito e dirigente giovanile, e Lorenzo Mannelli - commenta Federico Pavese, dirigente regionale e portavoce di zona Fratelli d'Italia - per questa importantissima e significativa iniziativa. Si deve partire proprio dalle scuole e dalle giovani generazioni per far capire davvero la storia, tutta."

Fratelli d'Italia Empolese-Valdelsa

Gioventù Nazionale Empolese-Valdelsa

Tutte le notizie di Castelfiorentino