429, nel vecchio tratto saranno abbattuti 43 alberi

La Città Metropolitana ha già programmato l'abbattimento, nei prossimi mesi, di 43 alberi sulla sr 429 nel vecchio tracciato, a partire dai pini la cui essenza presenza radici superficiali e spesso affioranti sulla pavimentazione stradale; di seguito quegli alberi che presentano sintomi di malattia o vicini al loro fine vita.

Sono circa 390 gli alberi sul tracciato della vecchia Sr 429. "Siamo impegnati nel concordare le varie priorità di manutenzione con i sindaci e con la Città Metropolitana", spiega Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo e consigliere delegato della Metrocittà alla Viabilità nell'Empolese Valdelsa. "La sicurezza delle nostre strade dipende anche dall'abbattimento di piante pericolose e dal ripristino delle banchine danneggiate dalle radici", continua Cucini.

Analogamente sono oggetto di intervento prioritario pini o platani in prossimità di case, linee servizi o su scarpate che non necessitano di bps. Gli alberi invece che si trovano su scarpate saranno abbattuti e saranno di seguito posizionate barriere di protezione stradale (o guard rail). Successivamente saranno operati gli interventi sulle altre piante; non saranno abbattute gli alberi su file in salute che consentono in ogni caso il posizionamento di barriere.

(La notizia giunge dopo la tragica notizia nel weekend della morte del 21enne di San Gimignano Dario Bianchi, che in auto ha colpito prima un albero per poi uscire dal tracciato e terminare la corsa nel piazzale di una carrozzeria, NdR)

