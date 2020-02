Abc Castelfiorentino, ecco i risultati del weekend del vivaio gialloblu

U18 Silver

Poker per i ragazzi di Cantini e Chiarugi che battono 56-43 la diretta inseguitrice Poggibonsi e si mantengono in scia con il terzetto di testa. Gara di rincorsa nel primo quarto, con gli ospiti che chiudono a +3 (12-15), ma raddrizzata già nella seconda frazione quando i gialloblu impattano e poi passano a condurre all’intervallo (32-27). Nella ripresa si gioca sul punto a punto, ma la truppa castellana gestisce il vantaggio accumulato (43-36 al 30′) e scappa definitivamente nel quarto periodo.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – POGGIBONSI BASKET 56-43

Parziali: 12-15, 20-12, 11-9, 13-7

Tabellino: Giotti 6, Castellacci 9, Marrucci 9, Cavini 13, Cetti 2, La Rosa 7, Talluri 10, Campinoti, Barlabà, Paciscopi, Giannetti. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U16 Gold

Contro la terza della classe non riesce l’impresa ai ragazzi di Piccini e Sonnati che cadono per mano del Grosseto Team 90 34-108. Partita praticamente subito incanalata con gli ospiti che scappano nei primi dieci minuti e prendono il largo all’intervallo lungo (17-58 a metà partita). Nella seconda parte, con il match ormai compromesso, Grosseto amministra il vantaggio e allunga a dismisura.

ABC CASTELFIORENTINO- GROSSETO TEAM 90 34-108

Parziali: 13-31, 4-27, 1-28, 16-22

Tabellino: Pucci 10, Papini 5, Bracali 7, Ciampolini 2, Filippini 8, Zeni 2, Cini, Bartalucci, Fontanelli. All. Piccini. Ass. Sonnati.

U14 Elite

Niente da fare in terra labronica per i ragazzi di Calvani e Cioni che sono costretti ad arrendersi in casa della capolista: 77-55 il finale contro l’Us Livorno, unica squadra ancora imbattuta del girone. I padroni di casa provano subito ad allungare (23-15 al 10′) e amministrano il vantaggio nel secondo quarto andando negli spogliatoi sul +9 (41-32). Nella ripresa i gialloblu restano in scia, ma Livorno mantiene l’inerzia e scappa nell’ultimo quarto.

US LIVORNO – ABC CASTELFIORENTINO 77-55

Parziali: 23-15, 18-17, 14-9, 22-14

Tabellino: Merlini 8, Viviani 7, Lilli 5, Rosi 10, Damiani 8, Echerle 2, Spuntarelli 4, Ticciati 11, Marchetti, Bartolini, Bici, Bernardoni. All. Calvani. Ass. Cioni.

U13 Blu

Rispettano i pronostici e proseguono la corsa i ragazzi di Mostardi e Ciampolini che battono il Dlf Firenze per 73-49 mantenendosi imbattuti al comando del girone. Dopo una prima frazione con il freno a mano tirato (12-12 al 10′), i gialloblu cambiano passo a partire dal secondo quarto toccando il +10 al riposo lungo (31-21). Al rientro, poi, il break decisivo: con un parziale di 20-6 nella terza frazione la truppa castellana incanala la sfida (51-27 al 30′) e nell’ultimo quarto deve soltanto amministrare.

ABC CASTELFIORENTINO – DLF FIRENZE 73-49

Parziali: 12-12, 19-9, 20-6, 22-22

Tabellino: Ticciati 18, Bacci M. 8, Ricci 6, Carzoli 8, Giglioli 2, Bacci T., Filomeno 8, Spuntarelli 8, Prifti, Frullini, Leti 9, Marchetti 6. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Minibasket

Esordienti e Aquilotti autoritari lontano da casa, con un bis di vittorie che li conferma al comando delle rispettive classifiche.

Vittoria a mani basse per gli Esordienti di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini che, nonostante le assenze per influenza, espugnano Volterra con un perentorio 25-82. Match praticamente senza storia fin dalla palla a due (9-24 dopo dieci minuti), con i gialloblu sempre ampiamente in controllo. A metà gara il tabellone segna infatti 17-36, vantaggio che la truppa castellana può permettersi di gestire tranquillamente nella seconda parte. Scesi in campo: Zecchi, Bonora, Pieri, Agbegninou, Crisafi, Garbetti, Bini, Tamburini, Marzi, Ciulli.

Prosegue a vele spiegate anche la marcia degli Aquilotti di Antonio Ticciati e Camilla Calvani che a Cascina danno vita ad una grande prova di carattere portando a casa tutti i sei tempini disputati: 6-18 il finale del match e prestazione assolutamente da incorniciare per i gialloblu.