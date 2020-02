Alla scuola Sant'Anna la cerimonia di consegna dei diplomi

Un brindisi per il futuro: la Scuola Superiore Sant’Anna festeggia il talento e il merito delle allieve e degli allievi che hanno concluso il loro percorso di studio. Sabato 15 febbraio con inizio alle ore 10.00 in aula magna è in programma la cerimonia di consegna dei diplomi di licenza e di licenza magistrale alle allieve e agli allievi ordinari (ovvero coloro che hanno seguito i corsi di formazione universitaria integrativa rispetto a quelli erogati dall’Università di Pisa), e alle allieve e agli allievi che hanno conseguito il PhD.

La data è stata scelta in coincidenza con il giorno in cui fu emanata la legge istitutiva della Scuola Superiore Sant’Anna, esattamente il 14 febbraio del 1986. La cerimonia si arricchisce con l’assegnazione e la consegna dei premi intitolati a Samuel Picchi, il dipendente scomparso prematuramente che aveva lavorato fianco a fianco con le allieve e gli allievi per il Collegio, e a Giovanni Spitali.

In programma anche la prolusione della rettrice, Sabina Nuti, e il saluto dell'ex allievo Giuseppe Provenzano, ministro per il sud e la coesione territoriale.

Agenda dettagliata su https://www.santannapisa.it/it/event/consegna-dei-diplomi-agli-allievi-ordinari-e-phd-1

Fonte: Scuola Sant'Anna - Ufficio stampa

