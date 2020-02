Apri il sacchetto e ti dirò chi sei. Ispettori ambientali smascherano autori di rifiuti abbandonati

Apri il sacchetto e ti dirò chi sei. I furbetti del rifiuto non hanno vita facile a San Casciano dove la collaborazione tra Comune e Alia ha potenziato il servizio di controllo e di monitoraggio sul territorio contro l'inciviltà attraverso la presenza degli ispettori ambientali. Il risultato? 800 euro circa è l'importo complessivo delle sanzioni che ha colpito cinque trasgressori, ognuno per le proprie responsabilità e violazioni del caso. Nella 'retata' dell'immondizia è stato pizzicato sia chi ha abbandonato i propri rifiuti in aree non deputate al conferimento sia il cittadino che non ha rispettato i criteri per differenziare correttamente e ha mescolato in maniera indistinta plastica, vetro, carta, organico.

Tutti i proprietari dei sacchetti sono stati individuati dagli ispettori ambientali mediante gli interventi che tali figure mettono normalmente in atto durante le loro perlustrazioni, finalizzate alla verifica degli illeciti in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti. Dopo essere risaliti all'identità degli incivili attraverso il ritrovamento di alcuni indizi contenuti nella spazzatura, gli ispettori hanno svolto le loro funzioni di accertamento delle violazioni in base a quanto previsto dalla legge (Codice dell’Ambiente e Regolamenti), in collaborazione con gli agenti della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.

“Nella sola giornata di ieri - spiega l'assessore all'Ambiente Consuelo Cavallini - sono stati quattro gli abbandoni di rifiuti rilevati nelle aree del capoluogo che registrano maggiormente questo fenomeno, in viale Pertini e in prossimità dello svincolo del raccordo autostradale Firenze-Siena, dove spesso si accumulano rifiuti lasciati irresponsabilmente per la strada, e un sacchetto non differenziato lungo il viale Europa vicino al supermercato Coop". Il risultato di questo giro di vite contro l’inciviltà che il Comune di San Casciano porta avanti in collaborazione con il gestore della raccolta rifiuti Alia nasce dalla richiesta che l’assessore Cavallini ha effettuato per il rafforzamento del numero dei passaggi e dei controlli sul territorio da parte degli ispettori ambientali. "Continueremo a tenere alta la soglia di attenzione - prosegue l'assessore Cavallini - verso quei cittadini che con le loro azioni irrispettose, anche a danno di chi al contrario dimostra di avere a cuore il luogo in cui abita, sporcano e deturpano l'immagine e la qualità ambientale del nostro paesaggio”. “Tenere pulito il territorio e far rispettare regole è uno dei punti cardine delle nostre politiche ambientali – conclude il sindaco Roberto Ciappi - agli interventi di prevenzione, sensibilizzazione e informazione che rivolgiamo alla cittadinanza periodicamente è necessario accompagnare un’azione di controllo mirata che garantisce una puntuale attuazione del sistema di raccolta differenziata”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino

