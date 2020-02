Sorpresi nell'auto in panne con la marijuana, accade sull'A11

In A/11, in prossimità di Altopascio, la polstrada ha notato in direzione Firenze una utilitaria ferma in corsia di emergenza, con le quattro frecce accese. Il fatto è avvenuto di pomeriggio e i poliziotti, notando a bordo un uomo e una donna, hanno pensato ad una avaria del veicolo e si sono avvicinati. I due, ambedue 29enne residenti in provincia di Lucca, hanno detto alla pattuglia che si stavano recando a un concerto, ma l’auto si era guastata. Nell’abitacolo vi erano alcune cartine di sigarette con tracce di marjiuana e il sospetto che avessero fumato era forte. Alla fine lui ha ammesso di avere assunto la droga e ha consegnato un po’ di erba alla Polstrada, che gli ha ritirato la patente.

