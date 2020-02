Bonus per ogni nuovo nato, 32mila euro a Cascina

Oggi è stata firmata dal Comune di Cascina, nella persona della responsabile della Macrostruttura Sociale e Casa Francesca Di Biase, la determina che approva la graduatoria definitiva del bonus bebè. Trecento euro per ogni bambino nato nel 2019 da giovani coppie o genitori che hanno i requisiti di lungo soggiorno/residenza stabiliti dalla legge sul reddito di cittadinanza. Il bonus è stabilito per ciascun bambino, ci sono famiglie con gemelli che, pertanto, lo riceveranno raddoppiato o triplicato. 108 bonus erogabili, per un totale di € 32.400,00.

Il bonus sarà erogato dalle Farmacie Comunali a partire dal 2 marzo e consiste nella possibilità di acquisire a scelta e gratuitamente presso le stesse Farmacie prodotti per la madre e/o il bambino sia per la cura del corpo che per l'alimentazione con l'eccezione del latte (per non violare il divieto normativo a tutela dell'allattamento al seno). Si possono scegliere anche dispositivi come, a puro titolo di esempio, aerosol, nebulizzatore o dispositivo antiabbandono.

L'assessore Costanza Settesoldi precisa che si tratta di una misura premiale e di incoraggiamento fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale per dare un segnale a chi accoglie la sfida della vita.

I numeri del baratro demografico italiano sono impietosi: nel 2019 è stato raggiunto il livello più basso di "ricambio naturale" degli ultimi 102 anni: a fronte di 435 mila nuovi nati si sono contati 647 mila decessi, con un saldo negativo di 212 mila. Il numero medio di figli per donna è di 1,29. I numeri vengono illustrati nell'annuale rapporto sugli indicatori demografici ISTAT.

Cascina è allineata: nel 2014 si registravano 407 nuove nascite, nel 2019 il numero è sceso a 295.

"Senza figli l'Italia non ha futuro ed è puro autorazzismo pensare che a risolverci il problema debbano essere gli altri, attraverso lo strumento dell'immigrazione di sostituzione. È come ammettere che non abbiamo le risorse umane e sociali per riuscire a costruire il nostro futuro, che noi stessi abbiamo smesso di crederci. Chi non fa figli per non mantenerli, manterrà quelli degli altri. (Cesare Pavese) è con questa citazione che si apre la lucida analisi dell'ex Ministro Lorenzo Fontana, nel saggio "La culla vuota della civiltà" scritto con l'economista Ettore Gotti Tedeschi e con la prefazione di Matteo Salvini", commenta Settesoldi.

Fonte: Comune di Cascina

