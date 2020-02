Boxe internazionale a Scarperia con il campione sanminiatese Gabriele Falaschi

La Boxe Mugello riparte alla grande nel 2020 con una doppia serata di pugilato internazionale, il modo migliore per festeggiare il primo posto nazionale nella classifica di merito delle società organizzatrici e il primo posto toscano per punteggio dei propri atleti. Venerdì 14 febbraio, alle ore 21, e domenica 16 febbraio, alle ore 18, presso la tensostruttura adiacente lo stadio di Scarperia, i pugili della società borghigiana saranno impegnati in un "dual match" contro gli avversari rumeni del Club Tirgu di Mureș.

Saranno impegnati tutti i migliori atleti del sodalizio mugellano tra i quali: il campione d'Italia 2019 nella qualifica Junior, Gabriele Falaschi, il vincitore del Torneo Nazionale 2019 Élite II, Lorenzo Barbini, i campioni regionali Junior 2018, Juri Balla ed Ermir Haruni e la giovane Elektra Cartacci, reduce dalla partecipazione ai Campionati Europei Schoolgirl di settembre 2019.

Saranno due bellissime serate in cui si confronteranno due delle migliori scuole di pugilato a livello dilettantistico.

Appuntamento, quindi, a venerdì e domenica per iniziare al meglio una nuova grande annata della Boxe Mugello.

