Sport e inclusione, nel Cuoio i Campionati regionali di nuoto paralimpico

La piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno sarà teatro dei noni campionati regionali di nuoto paralimpico di Finp e Fisdir. Domenica 16 febbraio dalle 15 si terrà, dunque, uno degli eventi più importanti del nuoto paralimpico: settantacinque partecipanti (e venti società) da tutta la Toscana si sfideranno per poter arrivare ai campionati nazionali. Gli atleti hanno disabilità fisiche e intellettivo-relazionali, vanno dagli otto anni a più di quaranta. Deus ex machina della giornata è Asd Aquateam Nuoto Cuoio, da sempre portatore del messaggio che sport e inclusione possono andare a braccetto.

Fare sport senza barriere, nella sua dimostrazione più grande e partecipata: non a caso ben sei enti si sono messi assieme per un evento storico, una 'prima' per la piscina intercomunale. Come detto, i comuni interessati sono molti, oltre a Fucecchio e Santa Croce anche Cerreto Guidi, San Miniato, Castelfranco di Sotto e Montopoli in val d'Arno. Coinvolte anche Aquatempra, La Calamita Onlus, Coop e la Pubblica Assistenza di Castelfranco di Sotto.

Fischio d'inizio alle 15, alle 15.15 partiranno ufficialmente le gare che dureranno fino alle 18. A seguire saranno consegnate le targhe memoriali in ricordo dell'atleta Mirko Volpini e dell'operatore Alessandro Carli, scomparsi lo scorso anno, e infine le premiazioni.

Gianluca Drago di Aquateam, presente con Letizia Matteoli, ha spiegato: "Siamo contentissimi di portare in alto lo sport paralimpico. Con lo sport riusciamo a garantire la vera inclusione sociale". Gli ha fatto eco Alessio Focardi del Comitato Italiano Paralimpico e di Fisdir: "Più comuni e persone si coinvolgono, meglio si sta. Paralimpismo e sport paralimpico sono un buon pezzo di welfare. Gli enti hanno dimostrato molta sensibilità in questa organizzazione".

"Mi auguro che questo connubio possa andare avanti. È bello che un evento così importante possa tenersi nella nostra struttura. Le attività sportive uniscono" ha detto il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli. A proposito della piscina, ha aggiunto: "Abbiamo un progetto per realizzare qualcosa nella zona esterna, per utenti e famiglie. Speriamo di fare un gruppo di comuni del Cuoio per la gestione di questa piscina e di quella di Castelfranco". Assieme a Spinelli anche gli assessori dei vari comuni Cristina Scali, Simone Coltelli, Federico Grossi, Loredano Arzilli, Fabio Galgani e Moreno Costagli.

Gianmarco Lotti

