Carnevale a Capraia e Limite, gli appuntamenti

Domenica 16 febbraio ecco “ Carnevale a Capraia 2020”, il Comitato Capraia in Festa e la Pro Loco di Capraia e Limite organizzano dalle ore 14 la festa di Carnevale in Piazza Madre Teresa di Calcutta, a Capraia Fiorentina.

Animazione e intrattenimento per bambini e stand per la vendita di bomboloni, frati, ficattole, cenci, frittelle, bibite e altre golosità. Presente anche lo stand dell’associazione volontari Santa Grania. In caso di pioggia la festa sarà rinviata a domenica 23 febbraio.

Sabato 22 febbraio, dalle ore 14,30, appuntamento con la “Sfilata di Carnevale a Limite 2020” con carri allegorici per le vie cittadine di Limite sull'Arno, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce d'oro di Limite, il Circolo Arci “I.Montagni” e la Pro Loco di Capraia e Limite.

Il corteo partirà dalla sede della Pubblica Assistenza, in via A. Negro n.9. Sarà a ingresso gratuito e potranno salire sui carri anche gli adulti. Il Circolo Arci “Montagni” preparerà spuntini e golosità per tutti i presenti e, al termine della sfilata, saranno premiate le maschere più rappresentative.

Le iniziative godono del patrocinio dell'Amministrazione Comunale.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

