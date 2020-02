'Cartoline da casa mia', spettacolo a Santa Maria a Monte

Dopo Napoli, Roma e Parigi, Venerdì 14 e Sabato 15 Febbraio alle ore 21:30 lo spettacolo “CARTOLINE DA CASA MIA” con Bruno Petrosino, Testo di Antonio Mocciola, Regia di Marco Prato andrà in scena al Teatro di Bò di Santa Maria a Monte.

Un disadattato. Così la società liquida un uomo, specie se giovanissimo – e dunque obbligato alla vita – che decide di isolarsi in una stanza. Per giorni, per mesi, forse per sempre. Il fenomeno, che in Giappone è una vera e propria emergenza, tanto da meritare un nome apposito (Hikikomori), sta arrivando anche in Europa, e coinvolge soprattutto giovani uomini dai 15 al 35 anni. Fosco ne ha 26, ha lasciato tutto, non possiede più nulla. Nudo in una scena nuda, violentato da un quadrato di luce nel buio che ne fissa il perimetro d'azione come un ring (o una gabbia), ci comunica il suo disagio, il suo esilio volontario, e scrive ai suoi ex affetti, da cui ha divorziato. Sussurri e grida dal fondo di un pozzo psicotico e lucidissimo, nevrotico e pacificato, bipolare e centratissimo. Fosco ci parla dal nulla, e nel nulla rientrerà. I suoi cappelli sono caduti nel vuoto. Gesti d'amore che non abbiamo capito, o voluto capire. Pensieri alla deriva.

Lo spettacolo è vietato ai minori di anni 18.

Fonte: Ufficio stampa

