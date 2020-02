Conferenza mondiale dei mercati all'ingrosso, la 37esima edizione sarà a Firenze

Dal 27 al 29 maggio 2020 si svolgerà a Firenze la 37° Conferenza Mondiale dei Mercati all’ingrosso, appuntamento annuale promosso dal WUWM (World Union of Wholesale Markets), e quest’anno organizzata da Mercafir il Centro agroalimentare di Firenze, con la collaborazione di Italmercati.

Un’occasione prestigiosa per la città di Firenze che si è aggiudicata l’evento grazie al supporto di Destination Florence Convention & Visitors Bureau, partner ufficiale del Comune di Firenze per la promozione turistico-congressuale della città, che ha presentato e vinto la candidatura, preparata insieme a Mercafir, coinvolgendo successivamente il socio Enic Meeting & Events per l’organizzazione logistica dell’evento.

La tre giorni di quest’anno prevede la presenza dei maggiori esperti del settore agroalimentare e di oltre 150 Mercati all'ingrosso provenienti da circa 40 nazioni che dibatteranno su un tema principale: “La nuova generazione dei mercati all’ingrosso: Hub per le comunità.”

Il tema di quest’anno si svilupperà, oltre che su tematiche specifiche di settore, anche su argomenti ampiamente dibattuti su scala mondiale come lo spreco alimentare e la corretta alimentazione: "I mercati all'ingrosso promotori dei concetti di sicurezza alimentare e di lotta allo spreco alimentare all’interno delle loro comunità”, “Virtuosi esempi di innovazione e nuove tecnologie nel settore agroalimentare", “Le città e i mercati, una vitale relazione nell’interesse della comunità: l'evoluzione dei mercati all'ingrosso verso la piattaforma logistica dell'ultimo miglio per una logistica urbana più sostenibile.”

Alla conferenza di Firenze saranno presenti testimoni di importanza internazionale, tra cui la FAO che, oltre a confermare il ruolo centrale dei Mercati all’ingrosso sui temi legati alla corretta alimentazione, durante l’occasione promuoverà la Prima Giornata mondiale per la Consapevolezza sullo spreco e le perdite alimentari proclamata dalle Nazioni Unite e prevista per il 29 settembre 2020.

L’edizione di quest’anno coincide con un momento cruciale per Mercafir: la presentazione del masterplan per il progetto del Nuovo Mercato Agroalimentare, un progetto ambizioso ma importante per il futuro degli operatori e della città. Durante la visita tecnica a Mercafir ci sarà la possibilità di visitare virtualmente il nuovo mercato del futuro grazie alla tecnologia della realtà virtuale con visori 3D.

Grazie al supporto di Destination Florence CVB ed il Comune di Firenze, il main day della Conferenza si svolgerà in una cornice d’eccezione, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Anche per questo evento, Destination Florence CVB ha riconfermato il suo ruolo di promotore del turismo congressuale, con l’obiettivo di valorizzare la destinazione ed attrarre un turismo di qualità.

Destination Florence Convention & Visitors Bureau, dal 1995 opera per la promozione della destinazione verso tre principali aree di mercato: il MICE, il destination wedding e il leisure. Destination Florence CVB è dal 2015 il partner ufficiale del Comune di Firenze, riconosciuto come soggetto unico per la promozione della destinazione, mantenendo la propria natura di società consortile privata con oltre 350 soci e partner. Il rinnovo della partnership con il Comune di Firenze, avvenuto ad aprile 2019, ha rafforzato il ruolo di Destination Florence CVB affidando la promozione di tutto l’ambito turistico fiorentino, con la mission realizzare iniziative in grado di valorizzare il turismo congressuale e mettere in campo interventi per destagionalizzare e delocalizzare i flussi e ampliare il turismo di qualità. Destination Florence CVB ha un forte supporto istituzionale, riconosciuto attraverso un protocollo di Intesa firmato dal Comune, CCIAA di Firenze, Città Metropolitana ed Università di Firenze e un forte sostegno delle associazioni di categoria locali. Destination Florence CVB vanta in oltre un Incarico ufficiale da Toscana Promozione Turistica per la promozione di tutto il territorio toscano in ambito MICE e Wedding.

