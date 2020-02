Confermata la condanna a 18 anni per la vedova del vigile del fuoco Antonio De Witt Molendi

Confermata ieri la sentenza di condanna a 18 anni di reclusione per Bogdana Marinova Vesselinova, la 52enne di origini bulgare vedova dell'ex vigile del fuoco pistoiese Antonio De Witt Molendi. La Corte d'assise d'appello di Firenze ha così confermato la condanna in primo grado per maltrattamenti aggravati dalla morte. La notizia è stata data dal quotidiano Il Tirreno. Nonostante il consulente tecnico nominato dalla corte non abbia potuto dimostrare il nesso tra morte e i maltrattamenti subiti nel tempo, probabilmente a pesare sulla decisione sarebbe stata la tardiva richiesta di soccorso. La difesa ha annunciato il ricorso in Cassazione. I giudici della Corte d'assise avevanoacolto la tesi del pm secondo cui l'anziano, dal 2007 al 2008, sarebbe stato ripetutamente maltrattato. La donna finì per questo anche in carcere patteggiando la pena di un anno e 10 mesi di reclusione .

Tutte le notizie di Poggibonsi