Controlli straordinari della polizia a Pontedera contro i furti in azienda

Nell’ambito delle consuete attività di contrasto alla criminalità diffusa ed in particolare al fenomeno dei furti avvenuti negli ultimi tempi in danno di alcune aziende delle zone industriali di Pontedera, durante la serata di ieri e la notte sono stati eseguiti alcuni servizi straordinari di controllo del territorio comunale e frazioni con l’impiego di una pattuglia del Commissariato e di tre equipaggi del Nucleo Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato.

Come sempre, particolare attenzione è stata rivolta alle zone maggiormente colpite da fenomeni di criminalità predatoria, con specifica attenzione al quartiere della stazione ferroviaria e delle zone industriali di Gello e della Bianca.Le verifiche hanno riguardato alcune decine di persone e numerosi veicoli con alcune contestazioni per violazioni del codice della strada. Si è proceduto al ritiro di una patente per motivi legati al possesso di sostanze stupefacenti.

I predetti controlli rientrano nel dispositivo messo in atto nelle ultime settimane dalla Polizia di Stato, con pattuglie sia locali che provenienti da altre province toscane, come disposto dal Questore di Pisa, sotto il coordinamento del Prefetto di Pisa.

Tale dispositivo ha lo scopo di mantenere una costante e visibile presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio, presenza che ha sicuramente abbattuto nel corso delle ultime settimane l’incidenza dei reati, tuttavia, essendo necessario consolidare i risultati e renderli duraturi nel tempo, è determinante la consueta, fattiva collaborazione dei cittadini nel segnalare al 113 eventuali movimenti sospetti di persone e veicoli nonché delle aziende affinché si dotino di strumenti di sicurezza passivi all’avanguardia, quali impianti di allarme, telecamere, ecc..

Al riguardo questo Commissariato ha già avviato una serie di incontri con le associazioni di categoria per concordare azioni e strategie da seguire.

