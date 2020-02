Coronavirus, Asl ribatte a Marchetti: "Unico referente Renzo Berti"

In merito all’articolo “Medici Asl Centro imbavagliati. E’ stato vietato di rilasciare interviste” l’Azienda precisa che, su un argomento delicato e complesso che ha ricadute innanzitutto legate a chiare e ufficiali dichiarazioni verso l’opinione pubblica, è stato identificato quale referente unico per le fonti di stampa e le Istituzioni locali e regionali, il Dr. Renzo Berti. E' il direttore del Dipartimento della Prevenzione, specialista in igiene e sanità pubblica e rappresenta un riferimento professionale di assoluto rilievo.

L’obiettivo è quello di “creare un riferimento organizzativo e professionale unico per dialogare con gli organi di stampa, operatori e cittadini” così come è stato dichiarato nei giorni scorsi in un comunicato aziendale.

E’ stata inoltre attivata l’Unità Sanitaria di Crisi (USC) all’interno della quale sono presenti tutti i referenti professionali ed organizzativi necessari per affrontare al meglio l’emergenza legata al Coronavirus. Il dialogo interno aziendale è mantenuto sempre attivo tra qualsiasi operatore interessato ad esprimere il proprio punto di vista professionale e i referenti sopradetti. La USC è ormai impegnata quotidianamente, da oltre due settimane, a definire le procedure di emergenza da seguire per la corretta gestione di eventuali casi di infezione nel territorio. Ad oggi già in due situazioni sospette, risultate negative al test, la strategia è stata efficace fornendo risposte in tempi rapidi.

In parallelo l’Azienda si impegna ad aggiornare costantemente sull’evoluzione della situazione in stretto contatto con la Task Force della Regione Toscana per garantire una corretta informazione al cittadino a tutela della sua salute e sicurezza.

Fonte: Asl Toscana Centro

