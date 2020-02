Coronavirus, Spinelli (Sds): "Attenzione altissima, venite all'incontro di Avane"

Sempre alta l'attenzione da parte delle istituzioni, in particolar modo della Regione Toscana, sulla questione del Coronavirus. Il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, informa sulle strategie e sulle ultime indicazioni provenienti dall'Azienda Usl Toscana Centro, dalla Regione e dal Ministero della Salute, con lo scopo di evitare allarmismi e paure ingiustificate e partendo, nella analisi, esclusivamente da dati ufficiali.

"Negli ultimi due mesi - sottolinea Spinelli - la sanità ha compiuto passi molto importanti nella lotta al virus arrivando, proprio in Italia, a Roma, ad isolarlo e a definirne la sequenza genetica. E l'intera sanità mondiale è già in azione per cercare di studiare un vaccino che ne possa impedire la diffusione. Questa mattina a tutti i sindaci dei comuni toscani è stata inviata da parte dei vertici della sanità regionale la nota esplicativa in merito all'ultima circolare del Ministero della Salute datata 8 febbraio 2020, contenente indicazioni pratiche per la gestione, nel settore scolastico, delle informazioni sugli studenti di ritorno dalle città cinesi più vicine al focolaio".

I dirigenti scolastici sono infatti chiamati a comunicare, quando vengono a conoscenza dell'imminente rientro a scuola di bambini/studenti di rientro dalle aree cinesi più a rischio, una serie di informazioni direttamente alle aziende USL della Toscana.

"Questo a dimostrazione – prosegue Spinelli - di quanto l'attenzione per gestire la situazione sia a livelli altissimi nonostante, è importante ricordarlo, al momento in Italia il virus non circoli. Questa attenzione è rafforzata anche dalla decisione del governo italiano di affidare alla Protezione civile la gestione dell'emergenza e il coordinamento operativo per le azioni che saranno intraprese a difesa della salute di tutti i cittadini. Ricordo a tutta la popolazione che desidera essere informata in maniera corretta e completa sulla situazione, anche per eliminare così ogni dubbio che possa nascere dalla circolazione di false notizie, di partecipare all'incontro informativo in programma mercoledì 12 febbraio alle ore 17,30 alla Vela "Margherita Hack" di Avane (Via Magolo, Empoli). Parteciperà il Dott. Renzo Berti, direttore del Dipartimento Prevenzione e portavoce della Direzione Sanitaria Regionale”.

I cittadini sono comunque invitati a tenersi costantemente aggiornati consultando i siti web ufficiali come quello di Regione Toscana (www.regione.toscana.it) - o della Azienda Usl Toscana Centro (www.uslcentro.toscana.it).

Fonte: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa

