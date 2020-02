Diciannovenne minacciato con un coltello e rapinato a Viareggio

È stato minacciato con un coltello a Viareggio, in via Vespucci, da un uomo che voleva rapinarlo, ma il 19enne ha reagito iniziando una colluttazione. Il rapinatore è comunque riuscito a rubargli il cellulare e a fuggire via. I carabinieri lo avrebbero però rintracciato grazie alle informazioni e alla descrizione fornita dalla vittima: si tratterebbe di un 31enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, che attualmente è in stato di fermo. Il giovane 19enne ha riportato delle lievi ferite al volto ed alcune contusioni giudicate guaribili in 3 giorni.

Tutte le notizie di Viareggio