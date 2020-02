Diodato, Sanremo e le Ong. Fratoianni (Leu): "Ossessioni in casa Lega"

“Me l’avevano segnalato, ma se non l’avessi letto con i miei occhi non ci avrei creduto: c’è un deputato pisano della Lega che crede che dietro al successo di Diodato al Festival di Sanremo ci siano “le Ong taxi del Mediterraneo”. E questo perché il cantante, come tantissimi altri artisti del nostro Paese sostiene l’umanità e la solidarietà, a partire da Mediterranea.”

Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu commentando le parole del deputato leghista (qui la notizia).

“Si possono avere idee diverse, - prosegue l’esponente di Leu - ma arrivare ad intravedere un complotto che coinvolge il più importante evento televisivo dell’anno si va ben oltre ai pregiudizi e alle ossessioni che albergano in casa leghista. “

“Solo un consiglio - conclude Fratoianni - l’on. Ziello si faccia vedere da uno bravo...”

Fonte: SI-Leu - Ufficio Stampa

